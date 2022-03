Jammu Kashmir : जम्मू-कश्मीर के बडगाम में हुए आतंकी हमले में जान गंवाने वाले जम्मू-कश्मीर पुलिस के एसपीओ और उनके भाई के पार्थिव शरीर को आज अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया. दोनों भाइयों की अंतिम यात्रा में भारी संख्या में लोग जुटे. लोगों ने नम आंखों से उन्हें विदाई दी. बताते चलें कि आतंकवादियों की गोलीबारी में एसपीओ शहीद हो गए थे जबकि उनका भाई घायल हो गया था, अस्पताल में इलाज के दौरान भाई की भी मौत हो गई. पुलिस के अनुसार, शनिवार शाम बडगाम जिले के चटाबुग गांव में आतंकवादियों द्वारा की गई गोलीबारी में एसपीओ इशफाक अहमद डार घायल हो गए. बाद में उन्होंने अस्पताल में दम तोड़ दिया.Also Read - J&K Update: राजौरी में दो ब्‍लास्‍ट, बडगाम में आतंकवादियों की गोलीबारी में SPO की मौत

Jammu & Kashmir | Last rites of slain SPO of J&K police & his brother take place in Budgam amid a huge crowd of people. They both were attacked by terrorists in Chattabugh village in Budgam district yesterday pic.twitter.com/3gNJRgzBgH

