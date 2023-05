Jammu Kashmir: बारामूला में आतंकियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी, सेना ने ढेर किए दो आतंकी

जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबलों को आतंकियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है. यहां सेना ने बारामूला के वनिगम पयीन क्रीरी में एनकाउंटर में दो आतंकवादियों को ढेर कर दिया. मारे गए आतंकियों के कब्जे से एक एके-47, पिस्तौल, हथियार और गोला बारूद सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है. एडीजीपी कश्मीर ने बताया कि दोनों आतंकी स्थानीय ही हैं और प्रतिबंधित संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े थे. दोनों की पहचान माजिद नजर और हनान अहमद सेह के रूप में हुई है, जो शोपियां जिले के निवासी थे. एडीजीपी ने बताया कि दोनों मार्च 2023 में ही इस संगठन में शामिल हुए.

मालूम हो कि इसी क्रम में कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा (एलओसी) के करीब सुरक्षाबलों ने बुधवार को घुसपैठ की एक और कोशिश नाकाम करते हुए दो आतंकियों को ढेर कर दिया. श्रीनगर में रक्षा प्रवक्ता कर्नल एमरॉन मौसावी ने यहां बताया कि कुपवाड़ा के सीनियर पुलिस अधिकारी ने खुफिया जानकारी मुहैया कराई थी कि नियंत्रण रेखा के पार से माछिल सेक्टर की ओर आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिश हो सकती है. इसके बाद सोमवार से ही जवानों को सतर्क कर दिया गया था.