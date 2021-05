Jammu Kashmir Lockdown Update: कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ा दिया गया है. जारी आदेश के मुताबिक इस दौरान जरूरी सेवाओं की इजाजत होगी. इसके साथ-साथ इस बार शादियों में गेस्ट की संख्या भी तय कर दी गई है. अब ज्यादा से ज्यादा 25 लोग ही शादी में शामिल हो सकेंगे. उधर, जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में लॉकडाउन की वजह से आम जनजीवन प्रभावित है. केंद्र शासित प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के बाद लॉकडाउन लागू किया गया था. अधिकारियों ने बताया कि बाजार बंद है और सार्वजनिक वाहन सड़कों से नदारद है. Also Read - Jammu Kashmir Lockdown: जम्मू कश्मीर के 11 जिलों में आज से 84 घंटे का संपूर्ण लॉकडाउन, जानें पूरा फैसला...

उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा घोषित लॉकडाउन के मद्देनजर केंद्र शासित प्रदेश में लोगों की आवाजाही और उनके एकत्रित होने पर पाबंदी जारी रहेगी.

'Corona Curfew' imposed in Jammu & Kashmir extended till 7am on 17th May

Essential services allowed, gathering permissible for marriages is reduced to 25 only

— ANI (@ANI) May 9, 2021