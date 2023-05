Jammu & Kashmir: 'पुलवामा' फिर होने से बाल-बाल बचा, आतंकियों के सहयोगी से 5 किलो IED जब्त

Jammu & Kashmir: जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक बार फिर से बड़ा ब्लास्ट होने से बाल-बाल तब बच गया, जब सुरक्षा बलों के जवानों ने आतंकवादियों के एक सहयोगी से 5 किलो वजनी आईईडी जब्त की . अधिकारियों ने कहा कि सुरक्षा बलों ने रविवार को जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले में एक आईईडी (improvised explosive device) बरामद किया. आतंकवादियों के सहयोगी इश्फाक अहमद वानी से पूछताछ के आधार पर सुरक्षा बलों ने पुलवामा-शोपियां मार्ग पर अरगाम में 5 किलोग्राम तात्कालिक विस्फोटक उपकरण (IED) बरामद किया. उन्होंने कहा कि वानी पहले से ही एक अन्य मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है.

बता दें कि अभी हाल में ही जम्मू के राजौरी और पुंछ में आतंकी हमले में सुरक्षाबलों के जवान शहीद हो गए थे. ये एक दशक से अधिक समय पहले आतंकवाद मुक्त घोषित किया गया था, अक्टूबर 2021 से घातक हमलों सीरीज ने हिलाकर रख दिया है. अब तक परिणामस्वरूप 26 सैनिकों सहित 35 लोग मारे गए हैं.

जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकवादियों से कोई नया संपर्क नहीं अधिकारियों ने कहा कि उग्रवादियों का पता लगाने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान रविवार को तीसरे दिन में प्रवेश कर गया.शुक्रवार की सुबह केसरी पहाड़ी जंगल में आतंकवादियों को खदेड़ने के लिए सेना जब पहुंची तो आतंकवादियों द्वारा किए गए विस्फोट में जहां पांच सैनिकों की जान चली गई, वहीं, अगली सुबह आतंकवादी को उसके एक अन्य सहयोगी के साथ मुठभेड़ के बाद मार गिराया गया. कई घंटों तक चली मुठभेड़ में एक अन्य आतंकवादी घायल हो गया, लेकिन वह बच निकलने में सफल रहा.