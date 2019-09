श्रीनगर: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बृहस्पतिवार को यहां उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की और सुरक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए कि आतंकवाद निरोधक अभियान में तेजी लाएं. साथ ही उन्होंने यह सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए कि जम्मू-कश्मीर के नागरिकों को किसी भी तरह से जानमाल की क्षति नहीं पहुंचे.

Jammu & Kashmir: National Security Advisor (NSA), Ajit Doval, who was on one and a half day visit to Kashmir Valley, chaired a high-level meeting in Srinagar today. He reviewed the law and order situation, and position of essential services and supplies in Kashmir valley. pic.twitter.com/g2Mu7bDwwC

