नई दिल्ली: जम्मू कश्मीर के नवाकदल में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है. आतंकियों के साथ यह मुठभेड़ सोमवार रात से शुरू हुई. आतंकियों के बीच में किसी तरह से बातचीत न हो सके इसके लिए पूरे इलाकें में इंटरनेट सेवा और कॉलिंग सेवा बंद कर दी गई है.

जम्मू कश्मीर पुलिस और सेंट्रल रिजर्व पुलिस के जवान पूरी तरह से इलाके की घेराबंदी करके सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं. बताया जा रहा है कि पुलिस को इस बात की सूचना मिली थी कि नवाकदल में कुछ आतंकी छिपे हुए हैं.

Jammu and Kashmir: An encounter broke out between terrorists and security forces in Nawakadal area of Srinagar on the intervening night of 18-19 May. Mobile internet services have been snapped in Srinagar. More details awaited. (Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/Sg9DEO7t8C

