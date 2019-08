श्रीनगर: कश्मीर में पर्यटकों और अमरनाथ यात्रियों के लिए घाटी छोड़ने के ताजा परामर्श से निवासियों के बीच भय पैदा हो गया है और उन्होंने कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की आशंका के चलते राशन और आवश्यक सामान जमा करना शुरू कर दिया. राज्य सरकार ने अमरनाथ तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को परामर्श जारी कर तत्काल कश्मीर छोड़ने के लिए कहा है. उधर, उमर अब्दुल्ला और पीडीपी नेता और जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आज जारी की गई एडवाइजरी ने लोगों में अराजकता और भ्रम पैदा कर दिया है.

Mehbooba Mufti, PDP leader, and former Jammu & Kashmir CM: The Government advisory that was issued today has created chaos and confusion among people. pic.twitter.com/F8YZHQlu96

