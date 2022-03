Jammu Kashmir Encounter: मध्य कश्मीर के श्रीनगर जिले (Srinagar) के रैनावारी (Rainawari) इलाके में आतंकवादियोंऔर सुरक्षा बलों के बीच जारी मुठभेड़ में दो आतंकवादी मारे गए (Two Terrorist Killed) हैं. यह जानकारी अधिकारियों ने बुधवार को दी.पुलिस ने कहा, “दो आतंकवादी मारे गए हैं, उनके पास से हथियार और गोला-बारूद सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है. तलाशी जारी है. पुलिस और सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम ने विशेष जानकारी के आधार पर आतंकवादियों की मौजूदगी वाले इलाके को घेरकर तलाशी अभियान शुरू किया. जैसे ही सुरक्षा बल आतंकवादियों की छिपी हुई जगह पर पहुंचे, तभी उन्होंने बचाव में गोलीबारी की. इसी के साथ दोनों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई.Also Read - J&K में आतंकियों को पनाह देने वालों की संपत्ति UAPA तहत होगी जब्‍त, जब्‍ती प्रक्र‍िया भी हुई शुरू

Encounter has started in the Rainawari area of Srinagar. Police and CRPF are on the job. Further details shall follow: Jammu & Kashmir Police

— ANI (@ANI) March 29, 2022