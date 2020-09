Economic Package for Jammu Kashmir: कोरोना काल में जम्मू कश्मीर राहत पहुंचान के लिए सरकार की तरफ से एक बड़ी घोषणा की गई है. आज शनिवार को जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा (LG Mamoj Sinha) ने 1,350 करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज (Economic Package) की घोषणा की. कोरोना संकट की वजह से जम्मू कश्मीर में व्यावसायिक ठाचे को मजबूत बनाने के उद्देश्य से आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई.शनिवार का दिन जम्मू कश्मीर के लिए बदलाव का दिन रहा. आज राज्य के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गईं. Also Read - शोपियां मुठभेड़ : सैनिकों पर अफस्पा कानून के उल्लंघन का आरोप, आर्मी एक्ट के तहत कार्यवाही शुरू

एलजी मनोज सिन्हा ने पैकेज का ऐलान करते हुए कहा कि मुझे आर्थिक पैकेज की घोषणा करते हु काफी खुशी हो रही है. एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि यह आर्थिक पैकेज जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा राज्य के लिए उठाए गए उपायों और आत्मनिर्भर भारत के उपायों के अतिरिक्त होगा.

We have decided to give 5% interest subvention to every borrower from the business community, without any conditions for six months in the current financial year. This will be a huge relief and help in generating employment here: Jammu and Kashmir LG Manoj Sinha https://t.co/k3uEDiZefO

— ANI (@ANI) September 19, 2020