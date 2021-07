Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर सरकार कश्मीर घाटी में जल परिवहन को पुनर्जीवित करने की योजना बना रही है. श्रीनगर में झेलम नदी पर चलने के लिए न्यूजीलैंड से तीन बस बोट लाई गई हैं. यह दशकों के बाद है कि पर्यटकों और आम जनता के लिए एक जल परिवहन सुविधा खोली जाएगी. लोग इस नवीनतम luxurious बोट की सवारी श्रीनगर के लासजन इलाके से शहर के भीतरी इलाकों से होते वीर कमरवारी तक कर सकते हैं.Also Read - Gujarat News: PM Modi ने गुजरात को दी विकास परियोजनाओं की सौगात, रेलवे स्टेशन पर बना पांच सितारा होटल, नेचर पार्क का भी उद्घाटन

जम्मू-कश्मीर के एलजी ने पर्यटन विभाग के साथ मिलकर इस की पहल की है. उनका कहना है कि यह परिवहन का सबसे सस्ता साधन भी होगा, और इसे शहर में ट्रैफ़िक का दबाव भी काम होगा. मामले में इमरान मलिक निदेशक (निजी कंपनी) कहते हैं, 'इसमें 35 लोग सवार हो सकते हैं और क्रू मेम्बर साथ चलेंगे. इसकी खासियत यह है यह एक smooth बोट है imported बोट है ऐर कंडिशन है टीवी है म्यूज़िक है जो luxurious बोट में होना चाहिए. मुझे लगता है कुछ हफ़्तों में यह चलने लगेगी. सड़कों को decongestion करने के लिए यह लाभदायक साबित होगा.'

Luxury bus boat imported from Newzealand launched in river Jehlum in Srinagar, #Kashmir. The initiative will be a boost to tourism & leisure run on the Jehlum providing a fancy means of water transport. #NayaKashmir pic.twitter.com/ITPEo5cRWd

— Shafiqaa Yousuf (@ShafiqaaYousuf) July 15, 2021