Jammu-Kashmir News: राष्ट्रीय जांच एजेंसी, एनआईए (NIA) ने आतंकियों पर अब तेजी से शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. एनआईए आतंकी फंडिंग से जुड़े मामले में आतंकियों के अलग-अलग ठिकानों पर रविवार की सुबह से ही छापेमारी कर रही है. यह छापेमारी जम्मू कश्मीर के शोपियां, अनंतनाग समेत कई जगहों पर हो रही है. इससे पहले पिछले शनिवार को भी एनआईए ने आतंक से जुड़े दो मामलों में 15 जगहों पर छापेमारी की थी.

बता दें कि पिछले महीने 10 जुलाई को, एनआईए ने आतंकी फंडिंग से जुड़े मामले में जम्मू-कश्मीर से 6 लोगों को गिरफ्तार किया था. इसके साथ ही इस गिरफ्तारी से एक दिन पहले जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने आतंकियों से संपर्क रखने के आरोप में 11 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया था. बर्खास्त होने वाले कर्मचारियों में आतंकी संगठन हिज्बुल मुजाहिदीन के संस्थापक सैयद सलाउद्दीन के दो बेटे और दो पुलिसकर्मी भी शामिल थे.

National Investigation Agency (NIA) is conducting raids at multiple locations in Jammu and Kashmir related to a terror funding case

