Terror Module Busted in Kashmir: जम्मू-कश्मीर पुलिस ने दक्षिण कश्मीर के अवंतीपोरा में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया. पुलिस ने इस दौरान आतंकियों के चार सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. अधिकारियों ने बताया कि अवंतीपोरा में पुलिस ने शाहबाद निवासी उमर फारूक डार, मिदूरा निवासी सोराज मंजूर मलिक, मिदोरा निवासी इरशाद अहमद लोन और शाहबाद निवासी अफनान जावीद खान को गिरफ्तार कर आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है.

Police busted a terror module of proscribed terror outfit JeM in Awantipora & arrested 4 terrorist associates. Preliminary probe revealed that they were involved in providing shelter, logistic support & transportation of arms/ammunition to terrorists: Jammu and Kashmir Police

