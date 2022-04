Jammu Kashmir News: श्रीनगर के लाल चौक के मैसूमा इलाके में CRPF की टुकड़ी पर आतंकियों ने हमला किया, जिसमें एक जवान शहीद हो गया. वहीं, एक अन्य जवान की हालत गंभीर है. घायल जवान का अस्पताल में इलाज चल रहा है. आतंकियों के हमले के बाद दोनों जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां एक ही जान चली गई. आतंकियों की खोज के लिए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है.Also Read - TRAVEL: श्रीनगर के इस पार्क में पर्यटकों के लिए शुरू हुई हॉट एयर बैलून सेवा, जानिए विस्तार से

Srinagar, J&K | One CRPF jawan injured in the terrorist attack at Maisuma in Lal Chowk, Srinagar, succumbs to his injuries in the hospital

