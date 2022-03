Jammu-Kashmir News: जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबलों को आतंकियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है. आज बुधवार को श्रीनगर जिले के नौगाम में पुलिस और सुरक्षाबलों की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ में एक आंतकवादी को मार गिराया है. मामले में जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बताया कि आंतकियों के सर्च ऑपरेशन अभी जारी है.Also Read - Jammu Fire: जम्मू में कबाड़ की दुकान में आग लगने से 4 की मौत, 14 घायल

#UPDATE | One terrorist neutralized in the encounter broke out between terrorists and security forces at the Nowgam area of Srinagar district. Operation underway: Jammu and Kashmir Police

— ANI (@ANI) March 16, 2022