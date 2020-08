Encounter in Jammu Kashmir: जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को आज फिर सफलता हाथ लगी है. सेना और पुलिस के साझा ऑपरेशन में आज फिर तीन आतंकियों को मार गिराया गया है. हालांकि मुठभेड़ में पुलिस का एक जवान शहीद हो गया. कश्मीर जोन्स के पुलिस के मुताबिक शनिवार देर रात श्रीनगर के पांठा चौक के पास आतंकियों ने CRPF और पुलिस की संयुक्त नाका पर पर फायरिंग कर दी थी. Also Read - J&K में 18 घंटे में 7 टेरोरिस्‍ट ढेर: आर्मी की अपील- सभी नए आतंकी सरेंडर करें, हर मदद देंगे

Jammu and Kashmir: Three terrorists gunned down by security forces in an encounter that began at Pantha Chowk in Srinagar last night. One police personnel lost his life. Operation is still underway. (Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/NcEdHr7YnB

— ANI (@ANI) August 30, 2020