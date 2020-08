Encounter In Jammu and Kashmir: जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है. सुरक्षाबलों ने पुलवामा के जदूरा इलाके में मुठभेड़ के बाद तीन आतंकियों को मार गिराया है. आतंकियों की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है और तलाशी अभियान जारी है. Also Read - J&K Encounter Update: सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, शोपियां में मार गिराए 4 आतंकी, फायरिंग जारी

J&K: Three unidentified terrorists killed by Police & security forces in an encounter that started last night in Zadoora area of Pulwama. Search is going on. More details awaited. (Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/QBUQfM85Qn

