Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबलों को आज शनिवार को आतंकियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है. अधिकारियों ने बताया कि शोपियां जिले के चौगाम इलाके में आज सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में दो आतंकवादी मारे गए. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मारे गए आतंकी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े थे, जिनकी पहचान सज्जाद अहमद चेक और राजा बासित नजीर के रूप में हुई है. उनके पास से हथियार और गोला-बारूद सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है.Also Read - India Omicron Update: देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट ने बढ़ाई चिंता, 415 हुई मरीजों की संख्या | देखिए राज्यवार लिस्ट

इससे पहले पुलिस और सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम ने विशेष जानकारी के आधार पर आतंकवादियों की मौजूदगी वाले इलाके को घेरकर तलाशी अभियान शुरू किया. जैसे ही सुरक्षा बल आतंकवादियों की छिपी हुई जगह पर पहुंचे, तभी उन्होंने बचाव में गोलीबारी की. इसी के साथ दोनों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई. Also Read - Goa Election: गोवा में ममता बनर्जी की TMC को जोरदार झटका, पूर्व विधायक सहित पांच नेताओं ने छोड़ी पार्टी

#UPDATE | Two unidentified terrorists neutralized in the encounter that broke out between security forces and terrorists in the Chowgam area of Shopian. Incriminating materials including arms & ammunition recovered. The search operation is underway: Kashmir Zone Police pic.twitter.com/fphCiEXP3f

— ANI (@ANI) December 25, 2021