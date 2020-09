नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर की अधिकारिक भाषा अब हिंदी भी होगी. केंद्र सरकार की कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगा दी गई है. जम्मू कश्मीर की पांच अधिकारिक भाषाएँ होंगी. उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी और अंग्रेज़ी को मान्यता दी गई है. केंद्र सरकार का कहना है कि लोगों की मांग को देखते हुए ये फैसला लिया गया है. Also Read - जम्मू कश्मीर: जमीन खरीदने के लिए नहीं... केवल नौकरी के लिए जरूरी होगा मूल निवासी प्रमाण पत्र

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज जम्मू कश्मीर अधिकारिक भाषा बिल 2020 (Jammu & Kashmir Official Languages Bill 2020) पारित कर दिया है. इनमें पांच भाषाएँ हैं. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि लोग इस बिल की लगातार मांग कर रहे थे, इसके बाद ये फैसला लिया गया है. बिल पारित हुआ है. Also Read - आर्मी ने पाकिस्‍तानी आतंकवादियों की बड़ी साजिश की नाकाम, हथियारों का जखीरा बरामद

Union Cabinet has approved the introduction in Parliament the Jammu & Kashmir Official Languages Bill 2020 in which 5 languages Urdu, Kashmiri, Dogri, Hindi & English will be official languages. This has been done based on public demand: Union Minister Prakash Javadekar pic.twitter.com/bKcU8FoNFC Also Read - जम्मू-कश्मीर पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, लश्कर-ए-तैयबा के तीन आतंकी गिरफ्तार

— ANI (@ANI) September 2, 2020