जम्मू: पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा से लगे दो सेक्टरों की अग्रिम चौकियों और गांवों को रविवार को निशाना बनाया. एक रक्षा प्रवक्ता ने यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान द्वारा तीन दिनों के अंदर इस सीमावर्ती जिले में संघर्ष विराम उल्लंघन का यह तीसरा मामला है. इस घटना में जान-माल के किसी नुकसान की खबर नहीं है.

Jammu and Kashmir: Pakistan violated ceasefire in Shahpur & Qasba in Poonch at about 4 pm, today. Indian Army is retaliating.

— ANI (@ANI) December 1, 2019