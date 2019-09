जम्मू: पाकिस्तानी सेना ने दो दिन के अंदर दूसरी बार संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए रविवार को जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी कर भारत की अग्रिम चौकियों और गांवों को निशाना बनाया. एक रक्षा प्रवक्ता ने यह जानकारी दी.

Jammu and Kashmir: Pakistan violates ceasefire along the Line of Control (LoC) in Mendhar and Balakote sectors of Mendhar sub-division in Poonch district.

