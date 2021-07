जम्मू: जम्‍मू-कश्‍मीर में ड्रोन के खतरे से निपटने के लिए सीमा सुरक्षा बल (BSF) लगातार सतर्कता रखे हुए है और इसी क्रम में बीएसएफ के जवानों ने अंतरराष्ट्रीय सीमा से भारतीय क्षेत्र में घुसने का प्रयास कर रहे एक संदिग्ध पाकिस्तानी निगरानी ड्रोन पर शुक्रवार को गोलीबारी की, ज‍िससे ड्रोन वापस भाग खड़ा हुआ. बता दें कि बीते 30 जून को जम्‍मू में इंडियन एयरफोर्स के बेस पर विस्‍फोटकों से दो ड्रोन गिराए गए थे. इसके बाद से ड्रोन से आतंकी वारदात का खतरा सबसे अधिक बढ़ गया है. Also Read - आर्मी चीफ ने कहा- हम ड्रोन खतरे से निपटने की क्षमताएं विकसित कर रहे हैं

इंटरनेशनल सीमा की रक्षा में तैनात बीएसएफ के सतर्क जवानों ने तड़के चार बजकर 25 मिनट पर जम्मू के बाहरी क्षेत्र में स्थित अरनिया सेक्टर में संदिग्ध ड्रोन को देखा.

इसे गिराने के लिए सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने आधा दर्जन गोलियां चलाईं, जिसके बाद ड्रोन पाकिस्तान की ओर लौट गया. Also Read - 6 जुलाई से जम्मू-कश्मीर का दौरा करेगा परिसीमन आयोग, स्थानीय नेताओं और प्रशासन से भी सुझाव लेंगे

बीएसएफ के प्रवक्ता ने बताया, ” बल के चौकन्ना जवानों ने आज अरनिया सेक्टर में अंतरराष्ट्रीय सीमा पार करने का प्रयास कर रहे पाकिस्तान के एक छोटे ड्रोन पर गोलीबारी की. तेज फायरिंंग की वजह से ड्रोन तुरंत ही लौट गया. बीएसएफ प्रवक्‍ता बताया कि ड्रोन इलाके की निगरानी करने के लिए आया था. Also Read - केंद्रीय एजेंसियों का दावा- पाकिस्तान से लगी सीमा पर सैकड़ों बार दिख चुके हैं ड्रोन, सुरक्षाबल अपना रहे ये रणनीति

बीते रविवार को जम्‍मू स्थित भारतीय वायुसेना के स्टेशन पर ड्रोन हमले के बाद से जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं. तब जम्मू हवाई अड्डा परिसर में स्थित

वायुसेना स्टेशन पर विस्फोटकों से लदे ड्रोन गिराए गए थे. यह पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान के संदिग्ध आतंकवादियों ने हमले में मानवरहित यान का इस्तेमाल किया है.

इसके बाद सोमवार, मंगलवार और बुधवार को भी जम्मू के विभिन्न इलाकों में रात के वक्त महत्वपूर्ण सैन्य प्रतिष्ठानों के ऊपर ड्रोन उड़ते नजर आए थे, लेकिन सतर्कता के चलते ड्रोन कोई हमला नहीं कर पाए हैं.

Drone activity was observed at International Border in Arnia sector. Alert BSF jawans fired few rounds at the drone. Details awaited: Border Security Force (BSF)#JammuAndKashmir

— ANI (@ANI) July 2, 2021