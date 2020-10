नई दिल्ली: सोमवार को एक बार आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने की कोशिश की. जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच सोमवार सुबह मुठभेड़ हुई. मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के शीर्ष आतंकी सैफ-उल-लाह सहित दो आतंकवादी मारे गए. यह जानकारी पुलिस ने दी. आतंकवादियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ तब शुरू हुई, जब सेना ने इलाके की घेराबंदी की और तलाशी अभियान शुरू किया. जैसे ही सुरक्षा बल उस स्थान पर पहुंचे, जहां आतंकवादी छिपे हुए थे, आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी करनी शुरू कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई. Also Read - श्रीनगर में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, लश्कर का शीर्ष आतंकी ढेर

जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि पिछले पांच दिनों में जम्मू कश्मीर में चार अलग अलग ऑफरेशन में कुल 10 आतंकवादी मारे गए हैं. उन्होंने बताया कि एक आतंकवादी को जिंदा पकड़ा गया है जिससे पूछताछ चल रही है.

श्रीनगर में पत्रकारों से बातचीत में पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) दिलबाग सिंह ने कहा कि सैफ-उल-लाह एक पाकिस्तानी आतंकवादी था जो पूर्व में सुरक्षाबलों पर हुए तीन बड़े हमलों में शामिल रह चुका है.

10 terrorists killed in 4 operations in last 5 days. 1 surrendered alive who’s a resident of Doda & is being questioned. Today’s operation killed Lashkar-e-Taiba commander Saifullah, a Pakistani who was involved in 3 major attacks in which 3 CRPF personnel died: D Singh, DGP, J&K pic.twitter.com/P0AiRWQB4v

