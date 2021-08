श्रीनगर: आतंकियों के खिलाफ कश्मीर घाटी में सुऱक्षाबलों द्वारा लगातार अभियान चलाकर आतंकियों का खात्म किया जा रहा है. इस कारण कई आतंकी संगठनों के बड़े ओहदे के आतंकियों को भी भारतीय सेना ने मौत की नींद सुला दी है. इस बीच जम्मू कश्मी पुलिस के आईजी विजय कुमार ने टॉप 10 आतंकियों की लिस्ट जारी की है. वहीं इस लिस्ट में कुछ नए आतंकी चेहरों को भी शामिल किया गया है. पुलिस ने बताया कि घाटी के ये 10 आतंकी अब पुलिस के निशाने पर हैं.Also Read - सुरक्षा बलों के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, मसूद अजहर का रिश्तेदार और पुलवामा हमले का साजिशकर्ता मुठभेड़ में ढेर

बता दें कि अलग अलग आतंकी संगठन से ये आतंकी जुड़े हुए हैं. इस लिस्ट में सलीम पैरी, युसुफ कांट्रो, अब्बास शेख, रियाज, फारुख नली, जुबैर वनी, अशरफ मौलवी, साकिब मंजूर, उमर मुश्ताक खांडे और वकील शाह जैसे आतंकी शामिल हैं. Also Read - Pulwama Encounter: सुरक्षाबलों ने दो आतंकियों को मुठभेड़ में किया ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी

Top 10 targets on J&K Police list: Old terrorists- Salim Parray, Yousuf Kantroo, Abbas Sheikh, Reyaz Shetergund, Farooq Nali, Zubair Wani & Ashraf Molvi; New terrorists- Saqib Manzoor, Umer Mustaq Khandey & Wakeel Shah: Vijay Kumar, IGP Kashmir pic.twitter.com/76IK7DDylJ

— ANI (@ANI) August 2, 2021