J&K Encounter Update: जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले के भाटा दुरियां वन क्षेत्र में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है. सुरक्षाबलों ने आतंकियों को घेर लिया है. दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही है. इससे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक दुखद जानकारी दी है. पुलिस ने बताया कि जिया मुस्तफा, एक पाकिस्तानी लश्कर-ए-तैयबा आतंकवादी को चल रहे ऑपरेशन के दौरान आतंकवादी ठिकाने की पहचान के लिए भाटा दुरियन ले जाया गया था.

तलाशी के दौरान जब टीम ठिकाने के पास पहुंची, तो आतंकवादियों ने पुलिस और सेना के जवानों की संयुक्त टीम पर फिर से गोलियां चला दीं, जिसमें 2 पुलिसकर्मी और सेना का एक जवान घायल हो गये थे. मुस्तफा को भी चोटें आईं और भारी आग के कारण उन्हें घटनास्थल से नहीं निकाला जा सका. आतंकियों के इस हमले में सेना के 3 जवान और एक जेसीओ शहीद हो गए हैं.

जानकारी के अनुसार, रविवार को जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले के भाटा दुरियां वन क्षेत्र में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है. सुरक्षाबलों ने आतंकियों को घेर लिया है और दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही है. एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें आप एनकाउंटर में चल रही गोलियों की आवाज साफ सुन सकते हैं.

#WATCH Indian Army’s counter-terrorist operation in Bhata durian forest area of Poonch district, J&K continues today, gunfire being heard

(visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/9hZ9h0IWHF

— ANI (@ANI) October 24, 2021