J&K Encounter Update: जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले के भाटा दुरियां वन क्षेत्र में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है. सुरक्षाबलों ने आतंकियों को घेर लिया है. दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही है. इससे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक दुखद जानकारी दी है. पुलिस ने बताया कि जिया मुस्तफा, एक पाकिस्तानी लश्कर-ए-तैयबा आतंकवादी को चल रहे ऑपरेशन के दौरान आतंकवादी ठिकाने की पहचान के लिए भाटा दुरियन ले जाया गया था.Also Read - Target Killing in Kashmir: LeT के मुखौटे आतंकी संगठन TRF के 4 सहयोगी अरेस्‍ट, हैंडलर लाला उमर के इशारे पर हुई थी हत्‍या

तलाशी के दौरान जब टीम ठिकाने के पास पहुंची, तो आतंकवादियों ने पुलिस और सेना के जवानों की संयुक्त टीम पर फिर से गोलियां चला दीं, जिसमें 2 पुलिसकर्मी और सेना का एक जवान घायल हो गये हैं. मुस्तफा को भी चोटें आईं और भारी आग के कारण उन्हें घटनास्थल से नहीं निकाला जा सका. आतंकियों के इस हमले में सेना के 3 जवान और एक जेसीओ घायल हो गए हैं. Also Read - J&K News: आतंकियों ने श्रीनगर में प्रत‍िष्ठित कश्मीरी पंडित माखनलाल बिंदरू की गोली मारकर हत्‍या की

During the search when team approached hideout, terrorists again opened fire on joint team of police & army personnel in which 2 policemen and an army jawan sustained injuries. Mustafa also sustained injuries &he could not be extracted from the site due to heavy fire: J&K Police

— ANI (@ANI) October 24, 2021