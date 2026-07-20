बारिश बनी आफत, जम्मू-कश्मीर में भूस्खलन से सात लोगों की मौत

जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में सोमवार को भारी बारिश के बीच बड़ा हादसा हो गया.

Written by: Rishabh Kumar
Published: July 20, 2026, 6:07 PM IST
Breaking News Today

जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में सोमवार को भारी बारिश के बीच बड़ा हादसा हो गया. लगातार हो रही बारिश के कारण पहाड़ी से भूस्खलन हुआ, जिसकी चपेट में कई लोग आ गए. इस दर्दनाक हादसे में सात लोगों की मौत हो गई. घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासन और बचाव दल मौके पर पहुंच गए और राहत अभियान शुरू किया गया. लगातार बारिश के कारण बचाव कार्य में भी मुश्किलें आ रही हैं. प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और लोगों से पहाड़ी इलाकों में सावधानी बरतने की अपील की है.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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