बारिश बनी आफत, जम्मू-कश्मीर में भूस्खलन से सात लोगों की मौत

जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में सोमवार को भारी बारिश के बीच बड़ा हादसा हो गया.

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जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में सोमवार को भारी बारिश के बीच बड़ा हादसा हो गया. लगातार हो रही बारिश के कारण पहाड़ी से भूस्खलन हुआ, जिसकी चपेट में कई लोग आ गए. इस दर्दनाक हादसे में सात लोगों की मौत हो गई. घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासन और बचाव दल मौके पर पहुंच गए और राहत अभियान शुरू किया गया. लगातार बारिश के कारण बचाव कार्य में भी मुश्किलें आ रही हैं. प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और लोगों से पहाड़ी इलाकों में सावधानी बरतने की अपील की है.

ये खबर अभी अपडेट हो रही है…