जम्मू: जम्मू कश्मीर में प्रीपेड मोबाइल सेवा और घाटी के दो जिलों में 2जी सेवा शनिवार को बहाल कर दी गयी. अधिकारियों ने आज बताया कि केंद्र शासित प्रदेश में सभी स्थानीय प्रीपेड मोबाइल फोन पर कॉल करने और एसएमएस भेजने की सुविधा बहाल कर दी गई है.

जम्मू कश्मीर प्रशासन के प्रधान सचिव रोहित कंसल ने कहा कि आदेश तत्काल प्रभाव से शनिवार से लागू होगा. उन्होंने कहा कि ऐसे सिम कार्ड पर मोबाइल इंटरनेट सुविधा प्रदान करने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को उपभोक्ताओं की जानकारी की पुष्टि करनी होगी.

Jammu & Kashmir Principal Secretary, Rohit Kansal: After a careful review, the competent authority has ordered today that voice & SMS facilities shall be restored on all local prepaid sim cards across J&K. pic.twitter.com/hJ7CaRtg3f



इंटरनेट सेवा प्रदाताओं से जम्मू क्षेत्र के सभी दस जिलों और उत्तरी कश्मीर के दो जिलों कुपवाड़ा और बांदीपोरा में फिक्स लाइन इंटरनेट संचार सेवा प्रदान करने को कहा गया है. जम्मू कश्मीर में दूरसंचार सेवा पांच अगस्त को उस वक्त बंद कर दी गयी थी जब केंद्र ने अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान निरस्त कर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था.

Rohit Kansal:2G mobile data on postpaid mobile for accessing whitelisted websites shall be allowed in all 10 districts of Jammu&Kupwara, Bandipora in Kashmir division. Mobile internet shall remain suspended in Budgam, Ganderbal,Baramulla,Srinagar,Kulgam,Anantnag, Shopian&Pulwama https://t.co/HEXpQySXWp

— ANI (@ANI) January 18, 2020