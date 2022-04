J&K, Jammu & Kashmir, terrorists, Baramulla: जम्‍मू-कश्‍मीर में आतंकवादियों (terrorists) ने आज शुक्रवार को बारामूला जिले (Baramulla district) में एक सरपंच की गोली मारकर हत्‍या कर दी है. जम्‍मू-कश्‍मीर पुलिस के मुताबिक, बारामूला जिले के पट्टन के गोशबुग इलाके में आतंकियों ने निर्दलीय सरपंच (independent sarpanch ) मंजूर अहमद (Manzoor Ahmad) पर फायरिंग की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.Also Read - DNA Top 10 News: कश्मीर में सेना ने लश्कर के 3 आतंकियों को किया ढेर, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा 15 साल में अखंड भारत का स्वप्न होगा पूरा

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने एक बयान में कहा, "बारामूला जिले के गोशबुग पट्टन में एक सरपंच, मंजूर अहमद बांगरू को आतंकवादियों ने गोली मारकर घायल कर दिया. पुलिस ने बताया कि उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों उसे मृत घोषित कर दिया."

Terrorists fired upon independent sarpanch Manzoor Ahmad at Goshbugh area of Pattan in district Baramulla leaving him critically injured. He was shifted to hospital where doctors declared him brought dead: J&K Police

