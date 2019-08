नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर में अमरनाथ यात्रियों पर हमला हो सकता है. आतंकी अमरनाथ यात्रा करने जाने वालों पर हमला कर सकते हैं. सुरक्षा एजेंसियों को मिले इनपुट के बाद राज्य सरकार ने एडवाइजरी जारी की है. सरकार ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आए अमरनाथ यात्री तुरंत वापस जाएं. इसके साथ ही यहां घूमने आने वाले पर्यटकों को भी वापस जाने को कहा गया है.

Jammu & Kashmir: The Pakistan Ordnance factory anti-personnel mine recovered from a terror cache busted by security forces. pic.twitter.com/d0g4zui5Y4

