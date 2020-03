श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले में सोमवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में दो आतंकवादी मारे गए. ये मुठभेड़ जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले के खाजपुरा रेबन इलाके में सोमवार को सुबह हुई. इसमें शोपियां जिले के खाजपुरा रेबन इलाके में आज सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में दो आतंकवादी मारे गए हैं.

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर के रेबान इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की खु्फिया सूचना मिलने के बाद वहां घेराबंदी की और तलाशी अभियान चलाया था.

आतंकवादियों ने बलों के एक तलाशी दल पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसका बलों ने जवाब दिया और मुठभेड़ शुरू हो गई और इस गोलीबारी में दो आतंकवादी ढेर हो गए.

Jammu & Kashmir: Two terrorists have been killed in the encounter between security forces and terrorists in Khajpura Reban area of Shopian District today. (Deferred visuals) pic.twitter.com/XRl6ZpKs63

— ANI (@ANI) March 9, 2020