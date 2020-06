नई दिल्‍ली: जम्‍मू-कश्‍मीर में सुरक्षाबलों ने (security forces) गुरुवार की रात एनकाउंटर में मार गिराया है. सुरक्षाबलों ने इलाके की घेराबंदी कर ली है और सर्च ऑपरेशन जारी है. Also Read - पुलवामा में एनकाउंटर में जैश-ए-मोहम्मद के तीन आतंकवादी मारे गए

जम्‍मू-कश्‍मीर पुलिस (Jammu & Kashmir police) ने शुक्रवार को सुबह ट्वीट कर बताया है कि राजौरी के कालकोट इलाके में सुरक्षाबलों ने एक आतंकी को ढ़ेर कर दिया है. इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और सर्च ऑपरेशन जारी है.

Jammu & Kashmir: One terrorist neutralised in an encounter with security forces in Kalakote area of Rajouri last night. The area has been cordoned off. Search operation is underway. (Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/hRy9lXIVk4

— ANI (@ANI) June 5, 2020