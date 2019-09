जम्मू/श्रीनगर: जम्मू एवं कश्मीर में शनिवार को सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच दो अलग-अलग स्थानों पर हुई मुठभेड़ में छह आतंकवादी मारे गए, जिसमें से तीन पाकिस्तानी थे. इन मुठभेड़ों में एक जवान शहीद हो गया, जबकि दो पुलिसकर्मी घायल हो गए. पुलिस सूत्रों ने कहा कि उत्तरी कश्मीर के गांदरबल जिले के नारनाग वन क्षेत्र में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में तीन आतंकी मारे गए. सूत्रों के मुताबिक आतंकियों के इस समूह ने हाल ही में गुरेज सेक्टर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) से घुसपैठ की होगी.

दूसरी, घटना में जम्मू क्षेत्र के रामबन जिले के थोर इलाके में सुरक्षबालों और आंतकियों के बीच हुई मुठभेड़ में तीन आतंकी मारे गए. आतंकी एक घर में घुस गए और वहां मौजूद लोगों को बंधक बना लिया. बाद में बंधकों को छुड़ा लिया गया लेकिन इस दौरान गोलीबारी में एक जवान शहीद हो गया वहीं दो पुलिसकर्मी घायल हो गए.

#WATCH Anita Sharma, SSP Ramban, asking terrorists to surrender during the encounter in Batote town of Ramban district of Jammu Zone, earlier today. #JammuAndKashmir pic.twitter.com/jcxGm3CkNy

