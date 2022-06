Jammu Kashmir Target Killing: जम्मू-कश्मीर में आतंकियों ने फिर टारगेट किलिंग को अंजाम दिया है और एक पुलिस के जवान की हत्या कर शव को खेत में फेंक दिया है. पुलवामा के पंपोर इलाके में घर में घुसकर एक सब इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. मृतक सब इंस्पेक्टर का नाम फारूख अहमद मीर बताया जा रहा है जिन्हें आतंकियों ने निशाना बनाया है. जानकारी के मुताबिक आतंकी उनके घर से उनका अपहरण कर पास के ही खेत में ले गए और उन्हें गोली मार दी. दो से तीन आतंकियों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है.Also Read - जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कब होंगे? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया पहला संकेत

जानकारी के मुताबिक सब इंस्पेक्टर फारूख अहमद मीर आईआरपी की 23वीं बटालियन से थे और फिलहाल सीटीसी लेथिपोरा में तैनात थे. फिलहाल, स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई है. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने बताया कि एसआई का शव संबूरा में धान के खेत में पड़ा मिला. Also Read - जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में मुठभेड़, सुरक्षाबलों ने तीन आतंकवादी किए ढेर

J&K | A bullet-riddled body of a Police Sub Inspector was found under mysterious circumstances in Pampore area of South Kashmir’s Pulwama district. More details awaited.

