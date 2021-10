Jammu Kashmir Terror Attack:जम्मू-कश्मीर के बांदीपोरा जिले में मंगलवार की सुबह आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया है, जिसमें कम से कम छह नागरिक घायल हो गए हैं. आतंकियों के ग्रेनेड हमले के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है. इस हमले के बारे में स्थानीय लोगों ने बताया है कि बांदीपोरा के सुंबल पुल क्षेत्र में हुए हमले का उद्देश्य सुरक्षा बलों को निशाना बनाना था, जिसमें नागरिक घायल हो गए हैं. घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है. सुरक्षाबलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है.Also Read - LG मनोज सिन्हा का बड़ा बयान- 'जम्मू-कश्मीर से आतंकवाद को जड़ से खत्म करने तक चैन से नहीं बैठेंगे'

जानकारी के मुताबिक जम्मू-कश्मीर के बांदीपोरा में एक टैक्सी स्टैंड पर आतंकियों ने ग्रेनेड से ब्लास्ट किया है, जिसमें नानीनारा के मोहम्मद अल्ताफ, साफापोरा के फैसला फैयाज, मर्कुंदल के मुश्ताक अहमद, तस्लीमा बानो और हमीद, अशाम के फैयाज नामक स्थानीय नागरिक घायल हो गए हैं. सभी का अस्पताल में इलाज जारी है.

Jammu and Kashmir | Few civilians injured in grenade attack by terrorists in Sumbal bridge area of Bandipora; Security forces present at the site of the attack pic.twitter.com/JB5d1HAHtk

