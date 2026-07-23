जम्मू-कश्मीर में आतंकी नेटवर्क पर सबसे बड़ा एक्शन, पुलिसकर्मी की हत्या के बाद हिरासत में 1000 से ज्यादा संदिग्ध 

अनंतनाग में अमरनाथ यात्रा ड्यूटी पर तैनात हेड कांस्टेबल की हत्या के बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस ने घाटीभर में बड़ा आतंक विरोधी अभियान शुरू किया. 1000 से ज्यादा संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है.

Written by: Tanuja Joshi
Updated: July 23, 2026, 11:08 AM IST
जम्मू-कश्मीर में आतंकी नेटवर्क पर सबसे बड़ा एक्शन, पुलिसकर्मी की हत्या के बाद हिरासत में 1000 से ज्यादा संदिग्ध 
  • अनंतनाग में अमरनाथ यात्रा ड्यूटी पर तैनात हेड कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या कर दी गई.
  • पुलिस ने घाटी के कई जिलों में 1000 से अधिक संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया.
  • सुरक्षा एजेंसियां आतंकी और उसके सहयोगी नेटवर्क को खत्म करने के लिए लगातार अभियान चला रही हैं.
  • मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया.

जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसकर्मी की हत्या के बाद पूरे कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकियों और उनके सहयोगी नेटवर्क के खिलाफ व्यापक अभियान छेड़ दिया है. इस कार्रवाई के तहत घाटी के कई जिलों में एक साथ तलाशी अभियान चलाया गया और एक हजार से ज्यादा संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है.

मृतक पुलिसकर्मी की पहचान हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी के रूप में हुई है, जो बडगाम जिले के रहने वाले थे. जानकारी के अनुसार, वह ड्यूटी के दौरान एक दुकान पर सामान खरीद रहे थे. इसी दौरान घात लगाए बैठे एक आतंकी ने उन पर अचानक गोलियां चला दीं. गंभीर रूप से घायल कुरैशी को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके.

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जांच में सुरक्षा एजेंसियों को शक

शुरुआत जांच में सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि हमला एक प्रशिक्षित विदेशी आतंकी ने अंजाम दिया. बताया जा रहा है कि हमलावर ने अपनी राइफल को कपड़े में छिपाकर रखा था और मौके की तलाश में दुकान के बाहर खड़ा था। वारदात के बाद वह मौके से फरार हो गया.

घटना के तुरंत बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस, सेना और अन्य सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया. पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात ने घटनास्थल का दौरा कर हालात का जायजा लिया और तलाशी अभियान की निगरानी की. इसके बाद कार्रवाई को अनंतनाग से आगे बढ़ाते हुए श्रीनगर, पुलवामा, बडगाम, कुलगाम और शोपियां सहित कई जिलों तक विस्तारित किया गया.

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, अभियान का मकसद केवल हमलावर को पकड़ना नहीं, बल्कि उन नेटवर्क को भी खत्म करना है जो आतंकियों को ठिकाना, आर्थिक मदद, परिवहन, संचार और अन्य तरह का सहयोग उपलब्ध कराते हैं. इसी क्रम में बड़ी संख्या में संदिग्ध ओवरग्राउंड वर्कर्स (OGWs) और अन्य लोगों से पूछताछ की जा रही है. अकेले श्रीनगर से सैकड़ों लोगों को सत्यापन और पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है.

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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