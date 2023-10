जम्मू-कश्मीर: Srinagar में आतंकी हमला, एक पुलिस इंस्पेक्टर शहीद; TRS ने ली अटैक की जिम्मेदारी

Terrorist Attack in Srinagar: जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकी हमला हुआ है. आतंकियों ने श्रीनगर के ईदगाह के पास फायरिंग की. इस हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस के एक इंस्पेक्टर को गोली लगी. गोली लगने से इंस्पेक्टर की जान चली गई है. इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन टीआरएस ने ली है.

#WATCH | J&K: Security tightened in Srinagar’s Eidgah after a police official was shot. He has been shifted to a hospital pic.twitter.com/Fro4HI7RUz

— ANI (@ANI) October 29, 2023