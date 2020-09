नई दिल्‍ली: जम्‍मू-कश्‍मीर में आर्मी ने एसओसी पार बैठे पाकिस्‍तानी आतंकियों की एक बड़ी साजिश को बीते 30 अगस्‍त को नाकाम कर दिया है. दरअसल, आर्मी ने बारामूल जिले के रामपुर सेक्टर में संदिग्धों की गतिविधि को कैमरे में पहचान की थी और फिर भारी संख्‍या में हथियारों का भारी जखीरा बरामद किया. Also Read - इस रणनीतिक लोकेशन पर कब्जा करना चाहता था चीन, अब भारतीय सेना का है नियंत्रण

इंडियन आर्मी की चिनार कोर के मुताबिक, 30 अगस्त को बारामूला जिले के रामपुर सेक्टर में नियंत्रण रेखा के साथ संदिग्ध व्यक्तियों की आवाजाही का पता चला. मूवमेंट एलओसी के करीब एक गांव से था और संदिग्ध भारतीय क्षेत्र में घुस गए थे. उनके कदम को निरंतर निगरानी में रखा गया था. Also Read - 2580 करोड़ में पिनाका रॉकेट लांचर खरीदेगी सरकार, चीन-पाक सीमा पर होगी तैनाती

These attempts expose the desperation of Pakistan based terror groups to infiltrate weapons into J&K, with active connivance of Pakistan Army. Robust surveillance and LoC domination will continue to deny all such misadventures: Chinar Corps, Indian Army pic.twitter.com/ZbxHBr173z Also Read - लद्दाख सीमा विवाद: भारत ने पैंगोंग सो क्षेत्र में सभी रणनीतिक बिंदुओं पर सैन्य मौजूदगी मजबूत की

— ANI (@ANI) September 1, 2020