Terrorists fired upon three BJP workers in YK Pora, Kulgam: जम्‍मू-कश्‍मीर में आतंकवादी लगातार राजनीतिक दलों खासकर बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को निशाना बना रहे हैं. इसी क्रम में आज गुरुवार को कश्‍मीर के कुलगाम जिले के वाईके पोरा में आतंकवादियों ने बीजेपी के तीन कार्यकर्ताओं पर अंधाधुंध फायरिंग की. इसके बाद उन्‍हें पास के अस्‍पताल ले जाया गया, जहां उन्‍हें मृत घोषित कर दिया गया है. इस घटना के बाद पुलिस ने आतंकियों की तलाश में ऑपरेशन शुरू किया है. मारे गए कार्यकर्ताओं में एक जिला युवा मोर्चा का अध्यक्ष है. Also Read - कश्मीरी पंडितों ने कहा- कश्मीर में 'बाहरी' लोगों को न हो ज़मीनों की बिक्री, हम ठगे गए, ये अन्याय है

लश्कर-ए-तैयबा के मुखौटा संगठन माने जाने वाले ‘द रेजिस्टेंस फ्रंट’ (टीआरएफ) ने इन हत्याओं की जिम्मेदारी ली है. सोशल मीडिया अकाउंट पर डाले संदेश में टीआरएफ ने कहा कि ‘‘कब्रिस्तान भर जाएंगे.” Also Read - जम्मू-कश्मीर के लिए नए भूमि कानून के खिलाफ पीडीपी का विरोध, कई हिरासत में लिए गए

इस हमले में फिदा हुसैन इटू (भाजयुमो जिला जनरल सेक्युल कुलगाम), उमर राशिद बेग (भाजयुमो जिला कार्यकारिणी सदस्य कुलगाम), उमेर हनन (भाजयुमो जिला जनरल सेक्युल कुलगाम) की मौत हुई है. Also Read - भूमि कानूनों में संशोधनों पर कांग्रेस ने कहा- जम्मू-कश्मीर की जनता छला हुआ महसूस कर रही है

जम्‍मू-कश्‍मीर पुलिस ने बताया कि आतंकियों ने आज कुलगाम के वाईके पोरा में बीजेपी के जिन तीन कार्यकर्ताओं पर फायरिंग की उनकी पहचान फिदा हुसैन यातू, उमर राशिद बेग और उमर रमजान हाजम के तौर पर हुई है. उन्‍हें पास के अस्‍पताल में इलाज ले जाया गया, जहां उन्‍हें मृत घोषित कर दिया गया. उन्‍हें मृत लाया हुआ घोषित किया गया. मारे गए कार्यकर्ताओं में एक जिला यूथ विंग का अध्यक्ष शामिल है.

Jammu and Kashmir: Three BJP workers identified as Fida Hussain Yatoo, Umer Rashid Beigh & Umer Ramzan Hajam succumbed to bullet injuries after terrorists fired upon them in YK Pora, Kulgam, today. pic.twitter.com/XccmRBK1ts

पुलिस ने इस मामले में आईपीएस की विभिन्‍न धाराओं के केस दर्ज किया है और इलाके को घेर लिया गया है और सर्च जारी है. यह बात जम्‍मू-कश्‍मीर पुलिस ने कही है.

J & K BJP ने पार्टी के नेताओं पर हुए इस बर्बर आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है. इस हमले में फिदा हुसैन इटू (भाजयुमो जिला जनरल सेक्युल कुलगाम), उमर राशिद बेग (भाजयुमो जिला कार्यकारिणी सदस्य कुलगाम), उमेर हनन (भाजयुमो जिला जनरल सेक्युल कुलगाम), की मौत हुई है. बीजेपी ने कहा कि जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा.

J&K BJP strongly condemned this barbaric terror attack on BJP Leaders Fida Hussain Itoo (BJYM District Gen Secy Kulgam), Umer Rashid Beigh (BJYM District Executive Member Kulgam), Umer Hanan (BJYM District Gen Secy Kulgam), those who are responsible for this will not be spared. pic.twitter.com/tdRbE2BW0t

— BJP Jammu & Kashmir (@BJP4JnK) October 29, 2020