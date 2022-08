बडगाम एनकाउंटर: जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिले में सुरक्षाबलों ने आज बुधवार को लश्कर के छुपे हुए तीनों आतंकियों को ढेर कर दिया है. घटनास्थल से शव निकाले जा रहे हैं, लेकिन पहचान अभी बाकी है. आपत्तिजनक सामग्री, हथियार और गोला-बारूद बरामद हुआ है. यह जानकारी एडीजीपी कश्मीर ने दी है.Also Read - UNC में भारत चीन पर बरसा, आतंकियों को काली सूची में डालने के प्रस्तावों को रोकना 'बेहद खेदजनक'

यह मुठभेड़ बडगाम के वाटरहेल इलाके में हुई. आतंकी संगठन लश्कर (TRF) के तीन आतंकवादी फंस गए हैं, जिनमें आतंकवादी लतीफ राथर भी शामिल है, जो राहुल भट और अमरीन भट सहित कई नागरिक हत्याओं में शामिल था.

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बुधवार सुबह बताया कि सुरक्षा बलों ने जिले में खानसाहिब इलाके के वाटरहेल में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद वहां घेराबंदी की और तलाश अभियान चलाया. उन्होंने बताया कि तलाश अभियान उस समय मुठभेड़ में तब्दील हो गया, जब आतंकवादियों ने सुरक्षाबलों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी.

#UPDATE | Budgam encounter: All the three hiding LeT terrorists neutralised. Bodies being retrieved from the site, but identification is yet to be done. Incriminating materials, arms & ammunition recovered: ADGP Kashmir https://t.co/Nj0Mb4M64X

— ANI (@ANI) August 10, 2022