Encounter in Jammu & Kashmir, terrorists, LeT Jammu & Kashmir Police, security forces, army, Latest News: जम्‍मू-कश्‍मीर (Jammu & Kashmir) में सुरक्षा बलों (security forces) और जम्‍मू कश्‍मीर पुलिस (Jammu & Kashmir Police) ने आज शुक्रवार को सुबह शोपियां जिले के बड़ीगाम (Badigam area of Shopian) में एक एनकाउंटर में लश्‍कर-ए-तैयबा (LeT) के तीन आतंकवादियों को मार गिराया है. इसमें कश्‍मीर पुलिस का एक एसपीओ शहीद हो गया है और एक Sg Ct घायल हो गया है. Also Read - Jammu & Kashmir:Terrorists ने अनंतनाग में CRPF वाहन को निशाना बनाने किया IED Blast



यह एनकाउंटर शोपिया जिले के बड़ीगाम के बीरवाह इलाके में मुठभेड़ शुरू हुई. सुरक्षा बलों और जम्‍मू कश्‍मीर पुलिस ने संयुक्‍त ऑपरेशन में लश्‍कर-ए-तैयबा (LeT)तीन आतंकियों को मार गिराया है. आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि शोपियां मुठभेड़ में लश्कर के तीनों आतंकी मारे गए हैं.

An encounter has started at Badigam area of Shopian. Police and security forces are on the job. Further details shall follow: Kashmir Zone Police — ANI (@ANI) February 18, 2021

कश्मीर ज़ोन पुलिस के मुताबिक, तीन अज्ञात आतंकवादी मारे गए, हथियार और गोला-बारूद भारी मात्रा में बरामद हुआ है. पुलिस के मुताबिक, बडी गाम में चल रहे ऑपरेशन में एक पुलिसकर्मी एसपीओ मोहम्मद अल्ताफ की जान चली गई और एसजी सीटी मंज़ूर अहमद घायल हो गए.

पुलिस और सुरक्षा बल अपने काम पर हैं, आतंकियों के मारे जाने के बाद सर्च ऑपरेशन जारी है.