Grenade Attack in Baramulla: केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सुरक्षाबल लगातार आतंकियों के मंसूबों को नाकाम कर रहे हैं लेकिन पाकिस्तान से संचालित आतंकी संगठन लगातार कश्मीर और घाटी में हालात बिगाड़ने और शांति भंग करने की कोशिश में लगे हुए हैं. शनिवार शाम को आतंकियों ने बारामूला के सोपोर इलाके में एक पुलिस पार्टी पर ग्रेनेड से हमला किया. इस हमले में दो नागरिक घायल हो गए. फिलहाल घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है.

ग्रेनेड से हमले के तुरंत बाद सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके को सील कर दिया और आतंकियों की तलाश के लिए सर्च अभियान शुरू किया गया. राहत की बात यह है कि ग्रेनेड हमले में किसी भी जवान के घायल होने की खबर नहीं है.

Police registered a case in this regard under relevant sections of law. Investigation is in progress. The area has been cordoned. Search underway in the area: Jammu and Kashmir Police https://t.co/HdPFeBXrdN Also Read - कश्मीर: आतंकी बनने जा रहे थे दो युवा, पुलिस के समझाने पर बदला इरादा

— ANI (@ANI) December 12, 2020