नई दिल्लीः जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में पाकिस्तान(Pakistan) की तरफ से गोलीबारी में दो भारतीय जवान शहीद हो गए, जबकि इस घटना में चार आम नागिरक घायल हो गए हैं. घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पाकिस्तान की तरफ से शुक्रवार शाम से ही लगातार फायरिंग की जा रही . भारतीय जवान पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का मुह तोड़ जवाब दे रहे हैं. Also Read - J&K: हंदवाड़ा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में दो बड़े अफसर सहित पांच जवान शहीद, दो आतंकी हुए ढेर

जानकारी के अनुसार जम्मू कश्मीर(Jammu-Kashmir) के बारामूला के उरी सेक्टर में सीमापार से लगातार फायरिंग की जा रही है. सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की. पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी में चार जवान घायल हो गए. इन्हें पास के मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया लेकिन इलाज के दौरान दो सैनिक जिंदगी की जंग हार गए. शहीद हुए जवानों में से एक का नाम हवलदार गोकर्ण सिंह हैं जबकि दूसरे सैनिक का नाम नायक शंकर एस पी है. Also Read - कोरोना के दलदल में फंसा पाकिस्तान, एक दिन में रिकॉर्ड, 1,952 नए मामले, देश में 19 हजार के करीब लोग संक्रमित

भारतीय सेना की तरफ से जानकारी देते हुए प्रवक्ता कर्नल ने बाताय कि शुक्रवार दोपहर से ही पाकिस्तान की तरफ से बिना कारण फायरिंग की जा रही है. उन्होंने बताया कि रामपुर में सीमा पार से गोली बारी में तीन जवान घायल हुए हैं. Also Read - जसप्रीत बुमराह को बेबी बॉलर कहने के बयान से पलटे रज्जाक; कहा- मेरे बयान को गलत समझा गया

Jammu and Kashmir: Two security personnel, who were injured yesterday in ceasefire violation by Pakistan in Rampur sector, have succumbed to their injuries

