श्रीनगर: जम्मू एवं कश्मीर के बारामूला जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में गुरुवार को लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के दो आतंकवादी मारे गए. प्रशासन ने एहतियात के तौर पर सोपोर में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया और शैक्षिक संस्थानों को भी बंद कर दिया है.

#UPDATE: Two terrorists neutralised in an encounter in Danger Pora area of Sopore in Baramulla. #JammuandKashmir https://t.co/LnjydwqIfM

— ANI (@ANI) May 30, 2019