जम्मू कश्मीर में आज सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में दो आतंकी मारे गए हैं. प्राप्त जानकारी के अनुसार गांदरबल इलाके में सर्च के दौरान आतंकियों की तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई, जिसके जवाब में सुरक्षा बलों ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया. खबर लिखे जाने तक एनकाउंटर जारी था. मारा गया एक आतंकी लश्कर-ए-तयैबा की यूनिफॉर्म में है. फिलहाल घेराबंदी तेज कर दी गई है, दोनों तरफ से गोलियां चल रही हैं.

#UPDATE One more terrorist neutralised, total two terrorists have been killed. Search is underway. Further details shall follow: Kashmir Police

— ANI (@ANI) March 12, 2022