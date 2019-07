श्रीनगर: ‘ऑपरेशन विजय’ के 20 साल होने पर शनिवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1999 के करगिल युद्ध में शहीद होने वाले सैनिकों को जम्मू कश्मीर के द्रास सेक्टर में एक स्मारक पर श्रद्धांजलि दी. करगिल का दौरे पर आए रक्षा मंत्री कठुआ के उझ और सांबा जिले के बसंतर में सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाए गए दो पुलों को राष्ट्र को समर्पित करेंगे.

Jammu & Kashmir: Union Defence Minister Rajnath Singh paid tribute at Kargil War Memorial in Drass, earlier today. Army Chief General Bipin Rawat was also present with him. pic.twitter.com/fhc0b4Egyt

