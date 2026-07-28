LoC के पास बड़ा धमाका, माइन ब्लास्ट में 2 जवान घायल; घायलों को श्रीनगर भेजा गया

Jammu-Kashmir News: जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले के उड़ी सेक्टर से मंगलवार (28 जुलाई) को बड़ा हादसा हो गया. यहां नियंत्रण रेखा (LoC) के पास गश्त के दौरान एक पुरानी माइन में विस्फोट हुआ, जिसमें भारतीय सेना के दो जवान घायल हो गए. धमाका इतना तेज था कि आसपास के इलाके में भी उसकी आवाज सुनाई दी. घटना के बाद, सेना ने तुरंत पूरे इलाके को घेर लिया और बचाव अभियान शुरू कर दिया. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, हादसा गश्त के दौरान हुआ और इसमें घायल हुए जवानों को तुरंत सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया.
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