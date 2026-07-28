LoC के पास बड़ा धमाका, माइन ब्लास्ट में 2 जवान घायल; घायलों को श्रीनगर भेजा गया

जम्मू-कश्मीर के उड़ी सेक्टर में LoC के पास जोरदार माइन ब्लास्ट हुआ इस विस्फ

Written by: Gargi Santosh
Published: July 28, 2026, 9:52 PM IST
LoC के पास बड़ा धमाका, माइन ब्लास्ट में 2 जवान घायल; घायलों को श्रीनगर भेजा गया
  • जम्मू-कश्मीर के उड़ी सेक्टर में LoC के पास जोरदार माइन ब्लास्ट हुआ
  • इस विस्फोट में भारतीय सेना के 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए
  • घायल जवानों को हेलीकॉप्टर से श्रीनगर के सेना अस्पताल पहुंचाया गया
  • ये हादसा नियमित गश्त के दौरान पुरानी माइन फटने से हुआ

Jammu-Kashmir News: जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले के उड़ी सेक्टर से मंगलवार (28 जुलाई) को बड़ा हादसा हो गया. यहां नियंत्रण रेखा (LoC) के पास गश्त के दौरान एक पुरानी माइन में विस्फोट हुआ, जिसमें भारतीय सेना के दो जवान घायल हो गए. धमाका इतना तेज था कि आसपास के इलाके में भी उसकी आवाज सुनाई दी. घटना के बाद, सेना ने तुरंत पूरे इलाके को घेर लिया और बचाव अभियान शुरू कर दिया. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, हादसा गश्त के दौरान हुआ और इसमें घायल हुए जवानों को तुरंत सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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