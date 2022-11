Jammu Kashmir Video: जम्मू एवं कश्मीर में अगले 24 घंटों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना है. मौसम विज्ञान (एमईटी) कार्यालय ने बुधवार को यह जानकारी दी. पिछले 24 घंटों के दौरान केंद्र शासित प्रदेश में आमतौर पर बादल छाए रहे. मौसम विभाग के एक अधिकारी ने कहा, अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू-कश्मीर में हल्की से मध्यम बारिश/बर्फबारी होने की संभावना है.

श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 5.4, पहलगाम में 2.9 और गुलमर्ग में माइनस 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. लद्दाख क्षेत्र के द्रास कस्बे में न्यूनतम तापमान माइनस 1.1, कारगिल में 1.6 और लेह में माइनस 2.6 दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान जम्मू में 14.6, कटरा में 12.6, बटोटे में 6.3, बनिहाल में 4.2 और भद्रवाह में 5.4 रहा.

