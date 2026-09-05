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J&K में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी, पाकिस्तान का लश्कर कमांडर मुठभेड़ में ढेर

Jammu Kashmir Encounter: जम्मू-कश्मीर के यूसमर्ग में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के पाकिस्तानी कमांडर यासिर को मार गिराया. एजेंसियां अब उसके नेटवर्क और आतंकी कनेक्शन की जांच कर रही हैं.

Written by: Rishabh Kumar
Published: September 5, 2026, 3:21 PM IST
Jammu Kashmir encounter
J&K में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी (Image: PTI)

Jammu Kashmir Encounter: जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिले के यूसमर्ग में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के एक पाकिस्तानी कमांडर को मारा गिराया है, जिसकी पहचान यासिर के तौर पर हुई है. सूत्रों के मुताबिक, ये ऑपरेशन जॉइंट सिक्योरिटी फोर्स की ओर से किया गया है.

आतंकवादियों की मौजूदगी के इनपुट के बाद जॉइंट फोर्स ने इलाके में इंटेलिजेंस के आधार पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई. यह कार्रवाई स्पेशल फोर्स और 53 राष्ट्रीय राइफल्स ने मिलकर की, जिनकी आतंकवादियों के साथ गोलीबारी हुई.

और पढ़ें: जम्मू-कश्मीर में चुनाव से पहले घुसपैठ की कोशिश, दो आतंकी ढेर, भारी मात्रा में हथियार बरामद

कमांडर सुलेमान मूसा ग्रुप का हिस्सा था

सूत्रों के मुताबिक, यासिर लश्कर-ए-तैयबा के बड़े सुलेमान मूसा ग्रुप का हिस्सा था. हालांकि, वह लगभग एक साल पहले ग्रुप से अलग हो गया था और तब से अलग काम कर रहा था. सिक्योरिटी एजेंसियां ​​उसकी हरकतों पर नज़र रख रही थीं और कुछ समय से यूसमर्ग इलाके में उसकी गतिविधियों पर नजर रख रही थीं.

रिपोर्ट्स के अनुसार, ग्रुप से अलग होने के बाद यासिर इलाके में लश्कर का एक अहम ऑपरेटिव बनकर उभरा था. यूसमर्ग के ऊंचे इलाकों में उसकी मौजूदगी की वजह से सिक्योरिटी फोर्स ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जिसके बाद आखिरकार एनकाउंटर हुआ.

ऑपरेशन हुआ तेज

जम्मू-कश्मीर के यूसमर्ग में हुए एनकाउंटर के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी जांच तेज कर दी है. सुरक्षा बलों के मुताबिक, इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की जानकारी मिलने के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया था. इसी दौरान सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच गोलीबारी शुरू हुई, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा के पाकिस्तानी कमांडर यासिर को मार गिराया गया. यासिर के मारे जाने के बाद अब सुरक्षा एजेंसियां उसके पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी हैं.

जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि उसके संपर्क लश्कर-ए-तैयबा के किन दूसरे ऑपरेटिव्स से थे और वह इलाके में किस तरह काम कर रहा था. एजेंसियां यह भी पता कर रही हैं कि यासिर का जम्मू-कश्मीर में हाल की आतंकी गतिविधियों से कोई कनेक्शन था या नहीं. इसके अलावा, उसकी भूमिका और उसके संपर्कों की भी जांच की जा रही है.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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