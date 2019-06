श्रीनगर: जम्मू एवं कश्मीर के अनंतनाग जिले में सोमवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में दो आतंकवादी ढेर हो गए. आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने सोमवार को सुबह दक्षिण कश्मीर जिले के अचबल इलाके में घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया था. इस दौरान आतंकियों की गई फायरिंग के जवाब के बाद से मुठभेड़ शुरू हो गई. इस दौरान दो आतंकी ढ़ेर हो गए और सेना के एक अधिकारी सहित तीन जवान घायल हो गए हैं। पुलिस ने इसकी जानकारी दी.

पुलिस ने बताया, “तीनों घायलों को अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है, वहीं कुछ आतंकवादी अभी भी गोलीबारी कर रहे हैं.इनके शवों को कब्‍जे में लेने के बाद से दोबारा मुठभेड़ शुरू हो गई थी.

बता दें कि पिछले हफ्ते बुधवार यानि 12 जून को आतंकियों ने सीआरपीएफ जवानों पर अंधाधुंध फायरिंग की थी, जिसमें सीआरपीएफ के पांच जवान शहीद हुए थे.

सुरक्षाबलों पर गोली चलाने के बाद शुरू हुई मुठभेड़

राष्ट्रीय राइफल्स (आरआर) और राज्य पुलिस कर्मियों के विशेष अभियान समूह (एसओजी) ने आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना के बाद अचबल क्षेत्र के बिदूरा गांव की घेराबंदी की. आतंकवादियों के सुरक्षा बलों पर गोली चलाने के बाद तलाशी अभियान मुठभेड़ में बदल गया.

डीजीपी बोले- एनकाउंटर अभी जारी है

जम्मू-कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह आज अनंतनाग एनकाउंटर पर: मुठभेड़ अभी जारी है, एनकाउंटर खत्म होते ही हम आपको और जानकारी दे पाएंगे.

