जम्‍मू-कश्‍मीर (Jammu & Kashmir) में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ (encounter) में जैश-ए- मोहम्‍मद से जुड़े तीन आतंकी (Three JeM terrorists) मारे गए हैं. पुलिस ने बताया कि प्रतिबंधित आतंकी संगठन JeM से जुड़े तीन आतंकवादी मारे गए है. अभी सर्च ऑपरेश जारी है.

जानकारी के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले में शनिवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ (encounter in Nagbaeran Tral, Awantipora) शुरू हो गई. उन्होंने बताया कि आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर जिले के नागबेरान त्राल के वन क्षेत्र में ऊंचाई वाले इलाकों में घेराबंदी एवं तलाश अभियान चलाया.

Three unidentified terrorists affiliated with proscribed terror outfit JeM killed. Search operation underway, further details awaited: Jammu a& Kashmir Police

